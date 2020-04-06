***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 18:05
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Açıklama
Mart 2020 1. dönem gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
990 % 0,04008968
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.033,2 % 0,04183905
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.575,62 % 0,06380414
Fon Yönetim Ücreti
18.224,35 % 0,73798823
Hisse Senedi Komisyonu
47,79 % 0,00193524
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
268,8 % 0,01088496
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
324,53 % 0,01314172
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,01085661
Türev Araçlar Komisyonu
308,94 % 0,01251041
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.064,72 % 0,04311544
TOPLAM GİDERLER
24.106,05 % 0,97616547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.469.463,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835367
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0580
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7922
En Düşük
6,7161
18:057,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0468
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05364,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 13,73
|Açılış
|: 364,30
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
364,35
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2706
|8,3120
|% 0,39
|
|Frank
|6,9105
|6,9521
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.669
|49,48
|
|Altın Gr.
|363
|363
|12,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,09
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,16
|
|B. Petrol
|32,93
|32,93
|-1,18
|
Seans Raporu
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17:59TSPOR
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