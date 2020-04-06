***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklamaMart 2020 1. dönem gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri990 % 0,04008968Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.033,2 % 0,04183905Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.575,62 % 0,06380414Fon Yönetim Ücreti18.224,35 % 0,73798823Hisse Senedi Komisyonu47,79 % 0,00193524Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu268,8 % 0,01088496Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu324,53 % 0,01314172Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,01085661Türev Araçlar Komisyonu308,94 % 0,01251041Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.064,72 % 0,04311544TOPLAM GİDERLER24.106,05 % 0,97616547DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.469.463,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835367BIST