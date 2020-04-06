***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 18:05
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama
Mart 2020 1. dönem gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
990 % 0,11431795
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
872,1 % 0,10070372
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.283,65 % 0,1482265
Fon Yönetim Ücreti
6.390,69 % 0,73795006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
268,8 % 0,03103905
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
227,27 % 0,02624347
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,03095822
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
792,41 % 0,0915017
TOPLAM GİDERLER
11.093,02 % 1,28094067
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
866.005,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835368
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0583
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7925
En Düşük
6,7161
18:057,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0475
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05364,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 13,73
|Açılış
|: 364,30
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
364,35
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2776
|8,3191
|% 0,48
|
|Frank
|6,9114
|6,9531
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|50,44
|
|Altın Gr.
|363
|364
|12,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,10
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,17
|
|B. Petrol
|32,92
|32,92
|-1,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TSPOR
Yüzde 9.82 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 176, 714 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.45 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 034, 971 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2228, 24 artarak (% 2.63 ) 86, 975
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, METAL, DGKLB, IZTAR, KERVN, BEYAZ
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, DYOBY, ISDMR, ADNAC