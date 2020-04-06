***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklamaMart 2020 1. dönem gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri990 % 0,11431795Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti872,1 % 0,10070372Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.283,65 % 0,1482265Fon Yönetim Ücreti6.390,69 % 0,73795006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu268,8 % 0,03103905Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu227,27 % 0,02624347Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,03095822Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler792,41 % 0,0915017TOPLAM GİDERLER11.093,02 % 1,28094067DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ866.005,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835368BIST