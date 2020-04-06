***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklamaMart 2020 1. dönem gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri990 % 0,00511926Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.831,2 % 0,02498201Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.585,86 % 0,02371336Fon Yönetim Ücreti71.533,92 % 0,3699Hisse Senedi Komisyonu213.422,29 % 1,10360101Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.797,6 % 0,00929534Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu22.362,26 % 0,11563465Vergiler ve Diğer Harcamalar5.928,6 % 0,03065663Türev Araçlar Komisyonu1.074.550,17 % 5,55647046Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.474,71 % 0,2972002TOPLAM GİDERLER1.457.476,61 % 7,53657293DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.338.718,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835369BIST