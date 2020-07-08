***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaHaziran 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.991 % 0,07967849Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.077,88 % 0,08315537Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.178,06 % 0,12718384Fon Yönetim Ücreti37.145,27 % 1,48652891Hisse Senedi Komisyonu67,06 % 0,0026837Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu520,8 % 0,02084207Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu586,36 % 0,02346574Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar698 % 0,02793349Türev Araçlar Komisyonu872,15 % 0,03490286Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.240,26 % 0,08965371TOPLAM GİDERLER49.376,84 % 1,97602818DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.498.792,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857032BIST