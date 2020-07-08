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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2020 16:04
GÜNCEL HABERLER



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklama

Haziran 2020 Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.991 % 0,07967849
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.077,88 % 0,08315537
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.178,06 % 0,12718384
Fon Yönetim Ücreti
37.145,27 % 1,48652891
Hisse Senedi Komisyonu
67,06 % 0,0026837
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
520,8 % 0,02084207
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
586,36 % 0,02346574
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
698 % 0,02793349
Türev Araçlar Komisyonu
872,15 % 0,03490286
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.240,26 % 0,08965371
TOPLAM GİDERLER
49.376,84 % 1,97602818
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.498.792,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857032


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.691.332 % 10,00  
KENT 833,80 34.458.891 % 10,00  
PKENT 228,90 2.147.272 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.101.719 % 9,99  
LUKSK 18,18 2.296.669 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6138 8,6570 % 0,41  
Frank 7,2844 7,3283 % 0,49  
Riyal 1,8242 1,8334 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 20,11  
Altın Gr. 400 400 3,76  
Cumhuriyet 2.588 2.610 25,90  
Tam 2.664 2.678 26,60  
Yarım 1.294 1.310 13,00  
Çeyrek 647 656 6,50  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,44  
Gümüş Gr. 4,11 4,11 0,08  
B. Petrol 43,16 43,16 0,08  
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