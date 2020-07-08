***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 16:04
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklama
Haziran 2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.991 % 0,07967849
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.077,88 % 0,08315537
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.178,06 % 0,12718384
Fon Yönetim Ücreti
37.145,27 % 1,48652891
Hisse Senedi Komisyonu
67,06 % 0,0026837
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
520,8 % 0,02084207
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
586,36 % 0,02346574
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
698 % 0,02793349
Türev Araçlar Komisyonu
872,15 % 0,03490286
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.240,26 % 0,08965371
TOPLAM GİDERLER
49.376,84 % 1,97602818
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.498.792,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857032
BIST
17:22119.247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -91,46
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:226,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:227,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:22400,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,42
|Açılış
|: 400,39
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.691.332
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.458.891
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.101.719
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.296.669
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.148.947
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,46
|20.314.982
|% -8,54
|
|FENER
|12,89
|96.328.202
|% -6,46
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,27
|2.222.135.794
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,29
|1.666.628.003
|% 3,13
|
|SISE
|6,49
|1.550.669.866
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.336.800.160
|% -1,92
|
|PETKM
|4,37
|1.229.190.351
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,27
|2.222.135.794
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,29
|1.666.628.003
|% 3,13
|
|PETKM
|4,37
|1.229.190.351
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,88
|468.054.754
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|1.550.669.866
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6138
|8,6570
|% 0,41
|
|Frank
|7,2844
|7,3283
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|20,11
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,76
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.610
|25,90
|
|Tam
|2.664
|2.678
|26,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|13,00
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:34RYGYO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 630, 900 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 119, 325 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 25, 270.00 milyon TL de
-
17:32AFYON
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 362, 127 adet işlem
-
17:31MRSHL
Yüzde 9.93 oranında artışla 89.70 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 844 adet işlem
-
17:29METUR
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 482, 925 adet işlem