***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaHaziran 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.991 % 0,2275014Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.753,89 % 0,20040805Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.584,59 % 0,2953279Fon Yönetim Ücreti12.988,09 % 1,4840827Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu520,8 % 0,05950916Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu426,33 % 0,04871455Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,08647567Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.675,39 % 0,19143826TOPLAM GİDERLER22.696,89 % 2,59345768DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ875.159,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857033BIST