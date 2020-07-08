***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 16:04
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Haziran 2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.991 % 0,2275014
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.753,89 % 0,20040805
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.584,59 % 0,2953279
Fon Yönetim Ücreti
12.988,09 % 1,4840827
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
520,8 % 0,05950916
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
426,33 % 0,04871455
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,08647567
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.675,39 % 0,19143826
TOPLAM GİDERLER
22.696,89 % 2,59345768
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
875.159,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857033
BIST
17:22119.207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -131,86
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:226,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:227,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:22400,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 4,65
|Açılış
|: 400,62
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,70
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.691.609
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.296.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.156.651
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,44
|20.335.066
|% -8,76
|
|MRGYO
|2,59
|27.584.614
|% -6,83
|
|MARTI
|1,40
|28.534.476
|% -6,67
|
|EKGYO
|2,27
|2.222.582.209
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.671.191.448
|% 2,82
|
|SISE
|6,48
|1.552.128.424
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.346.472.463
|% -2,04
|
|PETKM
|4,37
|1.229.935.386
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,27
|2.222.582.209
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.671.191.448
|% 2,82
|
|PETKM
|4,37
|1.229.935.386
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,88
|469.160.176
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.552.128.424
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6123
|8,6555
|% 0,39
|
|Frank
|7,2846
|7,3284
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|20,83
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|14,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,73
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,04
|
Seans Raporu
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17:36YGYO
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 586, 255 adet işlem
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17:35EMKEL
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 864, 159 adet işlem
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17:34RYGYO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 630, 900 adet işlem
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17:32XU100
Endeks 119, 325 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 25, 270.00 milyon TL de
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17:32AFYON
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 362, 127 adet işlem