***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaHaziran 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.991 % 0,0081147Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.716,08 % 0,03959972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.209,06 % 0,04568465Fon Yönetim Ücreti182.523,74 % 0,74391005Hisse Senedi Komisyonu795.281,44 % 3,24132002Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.640,6 % 0,02298933Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu36.240,15 % 0,14770359Vergiler ve Diğer Harcamalar41.661,83 % 0,16980067Türev Araçlar Komisyonu1.962.920,12 % 8,00025244Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112.368,08 % 0,45797738TOPLAM GİDERLER3.159.552,1 % 12,87735254DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.535.727,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857034BIST