***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 18:03
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 3.Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.012 % 0,03941606
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
585,48 % 0,02280367
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.628,37 % 0,06342286
Fon Yönetim Ücreti
19.368,98 % 0,75439614
Hisse Senedi Komisyonu
5,04 % 0,0001963
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
264,6 % 0,01030582
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
350,25 % 0,01364177
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,01044214
Türev Araçlar Komisyonu
265,81 % 0,01035295
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
856,25 % 0,0333498
TOPLAM GİDERLER
24.604,88 % 0,95832752
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.567.481,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879349
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0881
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1325
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2849
En Düşük
9,1278
18:05477,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,58
|Açılış
|: 477,39
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8800
|7,8821
|% 1,08
|
|Euro
|9,2736
|9,2856
|% 1,46
|
|Sterlin
|10,1370
|10,1878
|% 1,30
|
|Frank
|8,5571
|8,6086
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0938
|2,1043
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,99
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,24
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|0,21
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO