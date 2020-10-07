***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 3.Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.012 % 0,03941606Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti585,48 % 0,02280367Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.628,37 % 0,06342286Fon Yönetim Ücreti19.368,98 % 0,75439614Hisse Senedi Komisyonu5,04 % 0,0001963Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu264,6 % 0,01030582Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu350,25 % 0,01364177Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,01044214Türev Araçlar Komisyonu265,81 % 0,01035295Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler856,25 % 0,0333498TOPLAM GİDERLER24.604,88 % 0,95832752DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.567.481,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879349BIST