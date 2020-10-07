***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 3.Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.012 % 0,11323265Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti494,19 % 0,05529491Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.317,29 % 0,14739154Fon Yönetim Ücreti6.741,91 % 0,75435213Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu264,6 % 0,02960609Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu184,47 % 0,02064034Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0299977Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler769,2 % 0,08606577TOPLAM GİDERLER11.051,76 % 1,23658113DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ893.735,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879350BIST