***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 3.Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.012 % 0,00332474Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.737,68 % 0,00899414Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.610,43 % 0,02171734Fon Yönetim Ücreti115.094 % 0,37811993Hisse Senedi Komisyonu844.770,61 % 2,77533673Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.208,4 % 0,01382592Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu16.082,14 % 0,05283488Vergiler ve Diğer Harcamalar21.791,97 % 0,07159346Türev Araçlar Komisyonu1.028.990,23 % 3,38055603Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.754,12 % 0,19631105TOPLAM GİDERLER2.101.051,58 % 6,9026142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.438.490,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879351BIST