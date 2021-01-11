***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.048 % 0,15934746Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.663,36 % 0,10484181Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.491,18 % 0,255522Fon Yönetim Ücreti76.715,91 % 3,01988276Hisse Senedi Komisyonu113,38 % 0,00446315Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu999,6 % 0,03934875Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.306,04 % 0,0514116Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.234,2 % 0,04858365Türev Araçlar Komisyonu1.746,03 % 0,06873158Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.993,87 % 0,15721666TOPLAM GİDERLER99.311,57 % 3,90934942DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.540.360,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899424BIST