***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.048 % 0,4550925Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.248,08 % 0,25273823Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.266,1 % 0,59203623Fon Yönetim Ücreti26.839,4 % 3,01739372Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu999,6 % 0,11237907Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu814,73 % 0,09159524Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,14536428Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.222,97 % 0,3623393TOPLAM GİDERLER44.731,88 % 5,02893857DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ889.489,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899425BIST