***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 09:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.048 % 0,4550925
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.248,08 % 0,25273823
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.266,1 % 0,59203623
Fon Yönetim Ücreti
26.839,4 % 3,01739372
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
999,6 % 0,11237907
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
814,73 % 0,09159524
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,14536428
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.222,97 % 0,3623393
TOPLAM GİDERLER
44.731,88 % 5,02893857
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
889.489,49 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899425
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
0
En Düşük
0
18:057,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4970
En Düşük
7,3310
18:059,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0770
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,1297
En Düşük
8,9378
18:05443,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,88
|Açılış
|: 443,00
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
443,72
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|15,83
|104.021.335
|% 1,79
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,57
|717.638.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 0,00
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4564
|7,4660
|% 1,26
|
|Euro
|9,0899
|9,1005
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,0447
|10,0951
|% 0,74
|
|Frank
|8,3667
|8,4171
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9828
|1,9927
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,23
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|-0,68
|