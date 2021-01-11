***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 09:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.048 % 0,013971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.453,76 % 0,04298209
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.771,47 % 0,08894596
Fon Yönetim Ücreti
438.230,5 % 1,51248001
Hisse Senedi Komisyonu
2.453.926,48 % 8,46932093
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.956,2 % 0,05161885
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
70.135,87 % 0,24206234
Vergiler ve Diğer Harcamalar
68.333,83 % 0,2358429
Türev Araçlar Komisyonu
4.127.336,62 % 14,24481894
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
242.687,67 % 0,83759631
TOPLAM GİDERLER
7.457.880,4 % 25,73963933
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.974.300,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899426
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
0
En Düşük
0
18:057,4580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4970
En Düşük
7,3310
18:059,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0725
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,1297
En Düşük
8,9378
18:05442,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,47
|Açılış
|: 442,59
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
443,72
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|15,83
|104.021.335
|% 1,79
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,57
|717.638.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 0,00
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4536
|7,4571
|% 1,14
|
|Euro
|9,0887
|9,1025
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,0354
|10,0857
|% 0,65
|
|Frank
|8,3584
|8,4087
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9797
|1,9896
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-3,61
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,51
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,87
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,87
|