***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.048 % 0,013971Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.453,76 % 0,04298209Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.771,47 % 0,08894596Fon Yönetim Ücreti438.230,5 % 1,51248001Hisse Senedi Komisyonu2.453.926,48 % 8,46932093Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.956,2 % 0,05161885Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu70.135,87 % 0,24206234Vergiler ve Diğer Harcamalar68.333,83 % 0,2358429Türev Araçlar Komisyonu4.127.336,62 % 14,24481894Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler242.687,67 % 0,83759631TOPLAM GİDERLER7.457.880,4 % 25,73963933DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.974.300,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899426BIST