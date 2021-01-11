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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 09:45



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.048 % 0,013971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.453,76 % 0,04298209
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.771,47 % 0,08894596
Fon Yönetim Ücreti
438.230,5 % 1,51248001
Hisse Senedi Komisyonu
2.453.926,48 % 8,46932093
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.956,2 % 0,05161885
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
70.135,87 % 0,24206234
Vergiler ve Diğer Harcamalar
68.333,83 % 0,2358429
Türev Araçlar Komisyonu
4.127.336,62 % 14,24481894
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
242.687,67 % 0,83759631
TOPLAM GİDERLER
7.457.880,4 % 25,73963933
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.974.300,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899426


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CEMTS 15,83 104.021.335 % 1,79  
EGEEN 1.795,50 530.560.090 % 0,00  
AVHOL 5,91 2.457.565 % 0,00  
BERA 20,38 56.290.650 % 0,00  
GUBRF 71,05 616.693.884 % 0,00  
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Altın Gr. 443 443 4,51  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 24,82 24,87 -0,46  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,04  
B. Petrol 55,12 55,12 -0,87  
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