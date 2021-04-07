***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/1.Dönem Fon Giderleri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.457 % 0,15499028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.254,11 % 0,13340759Fon Yönetim Ücreti6.706,03 % 0,71336269Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu278,78 % 0,02965559Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar192,3 % 0,02045616Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.015,58 % 0,10803365TOPLAM GİDERLER10.903,8 % 1,15990596DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ940.058,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924381BIST