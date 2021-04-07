***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/1.Dönem Fon Giderleri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.457 % 0,00395738Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.299,98 % 0,01982759Fon Yönetim Ücreti131.647,6 % 0,35757011Hisse Senedi Komisyonu394.606,19 % 1,07179607Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.670,8 % 0,00997032Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.178,92 % 0,02221489Vergiler ve Diğer Harcamalar5.888,51 % 0,01599387Türev Araçlar Komisyonu1.080.370,01 % 2,93440994Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.362,13 % 0,07703483TOPLAM GİDERLER1.661.481,14 % 4,512775DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.817.282,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924382BIST