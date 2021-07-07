***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/II. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.640 % 0,10060849Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.548 % 0,05899316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.169,93 % 0,12080374Fon Yönetim Ücreti38.299,83 % 1,45957882Hisse Senedi Komisyonu17,28 % 0,00065853Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.441,33 % 0,05492804Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar625,1 % 0,02382211Türev Araçlar Komisyonu892,65 % 0,03401825Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.471,08 % 0,09417107TOPLAM GİDERLER51.105,2 % 1,94758221DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.624.033,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947511BIST