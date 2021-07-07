***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/II. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.640 % 0,27579207Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.462 % 0,15273031Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.570,67 % 0,2685494Fon Yönetim Ücreti13.970,89 % 1,45949269Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu515,33 % 0,05383482Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar625,1 % 0,06530213Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.130,74 % 0,22259136TOPLAM GİDERLER23.914,73 % 2,49829278DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ957.242,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947512BIST