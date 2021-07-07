***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/II. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.640 % 0,00728476Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.354 % 0,00925495Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.773,63 % 0,04076603Fon Yönetim Ücreti265.125,02 % 0,73158021Hisse Senedi Komisyonu829.092,86 % 2,28778078Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.030,4 % 0,02215891Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.178,92 % 0,02256873Vergiler ve Diğer Harcamalar7.375,06 % 0,02035058Türev Araçlar Komisyonu2.179.522 % 6,01412555Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler114.088,68 % 0,31481382TOPLAM GİDERLER3.432.180,57 % 9,47068433DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.240.048,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947513BIST