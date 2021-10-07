***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/III. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.836 % 0,14467715Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.204 % 0,12084087Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.910,35 % 0,18519694Fon Yönetim Ücreti58.701,53 % 2,2139651Hisse Senedi Komisyonu41,72 % 0,0015735Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.090,36 % 0,07883924Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar917,3 % 0,03459655Türev Araçlar Komisyonu1.228,26 % 0,0463246Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.624,13 % 0,13668634TOPLAM GİDERLER78.553,65 % 2,96270028DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.651.420,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968056BIST