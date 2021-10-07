***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/III. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.836 % 0,39330121Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.026 % 0,31025273Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.111,96 % 0,42159512Fon Yönetim Ücreti21.592,11 % 2,21381728Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu777,08 % 0,07967323Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar917,3 % 0,09404984Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.164,23 % 0,32442531TOPLAM GİDERLER37.424,68 % 3,83711473DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ975.333,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968057BIST