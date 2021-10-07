***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/III. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri208 % 0,00088878Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti336 % 0,00143572Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.222,99 % 0,0052258Fon Yönetim Ücreti20.519,77 % 0,08768041Hisse Senedi Komisyonu3.452,85 % 0,01475393Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu294 % 0,00125625Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.662,52 % 0,01137687Türev Araçlar Komisyonu14.929,91 % 0,06379509Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.937,7 % 0,01682568TOPLAM GİDERLER47.563,74 % 0,20323855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.402.912,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968058BIST