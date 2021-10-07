***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/III. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.836 % 0,01026421Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.942 % 0,01857511Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.561,35 % 0,06304447Fon Yönetim Ücreti414.723,69 % 1,10970025Hisse Senedi Komisyonu1.271.204,08 % 3,40143453Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.297,2 % 0,03558009Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.459,52 % 0,02263563Vergiler ve Diğer Harcamalar8.501,51 % 0,02274798Türev Araçlar Komisyonu3.311.011,26 % 8,85946498Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler204.653,63 % 0,54760359TOPLAM GİDERLER5.266.190,24 % 14,09105084DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.372.587,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968059BIST