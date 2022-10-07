***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2022/III. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.289 % 0,83876609Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.731 % 0,1563036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.619,68 % 0,68803199Fon Yönetim Ücreti24.788,25 % 2,23829728Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu855,67 % 0,07726418Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.537,78 % 0,13885647Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.622,76 % 0,41741999TOPLAM GİDERLER50.444,14 % 4,5549396DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.107.460,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068629BIST