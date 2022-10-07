***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2022/III. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.863 % 0,00399412Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti22.089 % 0,00743708Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri170.746,41 % 0,05748811Fon Yönetim Ücreti4.443.415,18 % 1,49604052Hisse Senedi Komisyonu127.237,39 % 0,04283919Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu216.154,45 % 0,07277641Vergiler ve Diğer Harcamalar169.296,08 % 0,0569998Türev Araçlar Komisyonu2.121.798,3 % 0,71438209Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler302.401,4 % 0,10181465TOPLAM GİDERLER7.585.001,21 % 2,55377197DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ297.011.687,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068630BIST