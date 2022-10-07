***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2022/III. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.289 % 0,01367034Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.791 % 0,0202958Alınan Kredi Faizleri2.770,83 % 0,00407775Saklama Ücretleri44.013,48 % 0,06477332Fon Yönetim Ücreti762.419,48 % 1,12202991Hisse Senedi Komisyonu4.274.513,78 % 6,29067386Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu25.326 % 0,03727152Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu22.891,19 % 0,03368828Vergiler ve Diğer Harcamalar15.296,45 % 0,02251133Türev Araçlar Komisyonu5.425.919,61 % 7,98516332Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler643.532,06 % 0,94706685TOPLAM GİDERLER11.239.762,88 % 16,54122227DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.950.014,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068631BIST