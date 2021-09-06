***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.09.2021 13:30
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un temel yatırım stratejisi orta ve uzun vadede TL bazında sürekli yüksek getiri sağlanmasıdır. Fon bu ana hedefini gerçekleştirmek için yerli ve yabancı piyasalarda varlık alekasyonu bazlı yüksek getiri fırsatlarından yararlanmayı amaçlayan bir yatırım stratejisi izleyecektir. Fon Yöneticisi yatırım kararlarını temel analizlere dayanarak verebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961918
BIST
16:491.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,31
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:498,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:4910,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:49487,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ORCAY
|14,33
|160.494.021
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.336.080
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.607.850
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.623.419
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|AKYHO
|2,43
|11.049.726
|% -4,71
|
|TGSAS
|19,07
|87.197.873
|% -4,65
|
|GARAN
|9,51
|1.495.609.980
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,54
|621.068.350
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|527.976.941
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,29
|435.187.982
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|350.364.860
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|621.068.350
|% 0,40
|
|GARAN
|9,51
|1.495.609.980
|% 1,06
|
|HALKB
|4,76
|329.088.765
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.771.773
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|435.187.982
|% 0,41
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4647
|8,4669
|% 0,06
|
|Euro
|10,0154
|10,0234
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6788
|11,7374
|% 0,55
|
|Frank
|9,1750
|9,2303
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2491
|2,2604
|% 0,01
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|0,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|11,49
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|5,56
|
|Çeyrek
|780
|798
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|72,03
|72,03
|-0,57
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04EGEPO
Yüzde 6.38 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 774, 502 adet işlem
-
17:03SMART
Yüzde 9.17 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 093 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 4 artarak (% 0.68 ) 1, 547
-
17:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:01XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 9, 739.00 milyon TL de