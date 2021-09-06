***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.09.2021 13:05
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYMKSP00027
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 TERS REPO-TPP
09:00 - 13:30 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 TERS REPO-TPP
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.meksaportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), forward sözleşmeleri, swap sözleşmesi, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar, varlığa dayalı menkul kıymetler, ödünç alma ve açığa satış işlemleri dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın alım işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Repo/ters repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ ters repo işlemleri yapılabilecektir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un temel yatırım stratejisi orta ve uzun vadede TL bazında sürekli yüksek getiri sağlanmasıdır. Fon bu ana hedefini gerçekleştirmek için yerli ve yabancı piyasalarda varlık alekasyonu bazlı yüksek getiri fırsatlarından yararlanmayı amaçlayan bir yatırım stratejisi izleyecektir. Fon Yöneticisi yatırım kararlarını temel analizlere dayanarak verebilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksinin Getirisi x 1,20 100 02/08/2021 - 2021/16
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2 0,00548 2 20
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
NESLİHAN ÇİMEN 26.08.2019 24 DÜZEY 3 - TÜREV
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İLKER GÜMÜŞDAĞ 10.06.2021 HAZİRAN 2021-DEVAM MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 13 DÜZEY 3 - TÜREV
AĞUSTOS 2020-HAZİRAN 2021 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HAZİRAN 2016-AĞUSTOS 2020 TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ SOK. GÜVEN SAZAK PLAZA NO:13 A BLOK KAT:4 KAVACIK -BEYKOZ/ İSTANBUL 216 6813400 216 6930570 portfy@meksaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NESLİHAN ÇİMEN FON MÜDÜRÜ 0-216-681 3400 neslihan.cimen@meksaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961908
BIST