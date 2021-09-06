***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYMKSP00027Fonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:30 MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 TERS REPO-TPP09:00 - 13:30 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 TERS REPO-TPPFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.meksaportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), forward sözleşmeleri, swap sözleşmesi, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar, varlığa dayalı menkul kıymetler, ödünç alma ve açığa satış işlemleri dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın alım işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Repo/ters repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ ters repo işlemleri yapılabilecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un temel yatırım stratejisi orta ve uzun vadede TL bazında sürekli yüksek getiri sağlanmasıdır. Fon bu ana hedefini gerçekleştirmek için yerli ve yabancı piyasalarda varlık alekasyonu bazlı yüksek getiri fırsatlarından yararlanmayı amaçlayan bir yatırım stratejisi izleyecektir. Fon Yöneticisi yatırım kararlarını temel analizlere dayanarak verebilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksinin Getirisi x 1,20 100 02/08/2021 - 2021/16Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2 0,00548 2 20Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNESLİHAN ÇİMEN 26.08.2019 24 DÜZEY 3 - TÜREVFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİLKER GÜMÜŞDAĞ 10.06.2021 HAZİRAN 2021-DEVAM MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 13 DÜZEY 3 - TÜREVAĞUSTOS 2020-HAZİRAN 2021 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.HAZİRAN 2016-AĞUSTOS 2020 TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ SOK. GÜVEN SAZAK PLAZA NO:13 A BLOK KAT:4 KAVACIK -BEYKOZ/ İSTANBUL 216 6813400 216 6930570 portfy@meksaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNESLİHAN ÇİMEN FON MÜDÜRÜ 0-216-681 3400 neslihan.cimen@meksaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961908BIST