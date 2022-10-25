***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2022 09:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un temel yatırım stratejisi orta ve uzun vadede TL bazında sürekli yüksek getiri sağlanmasıdır. Fon bu ana hedefini gerçekleştirmek için yerli ve yabancı piyasalarda varlık alekasyonu bazlı yüksek getiri fırsatlarından yararlanmayı amaçlayan bir yatırım stratejisi izleyecektir. Fon Yöneticisi yatırım kararlarını temel analizlere dayanarak verebilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073782
BIST
14:304.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 26,40
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:3018,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:3018,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:30983,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,86
|Açılış
|: 983,47
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:28
|TSPOR
|4,95
|277.768.748
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.334.694
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.086.023
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.352.914
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.335.588
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.178.244
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|3.573.214.809
|% 1,81
|
|SISE
|33,30
|2.095.940.571
|% 2,59
|
|SASA
|105,10
|1.954.951.868
|% 5,10
|
|AKBNK
|15,85
|1.798.232.185
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.766.607.145
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|684.876.077
|% 9,09
|
|TSKB
|3,15
|983.725.443
|% 8,62
|
|EKGYO
|4,67
|1.338.245.761
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,68
|1.729.437.537
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,04
|1.662.191.737
|% 3,93
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6080
|% 0,14
|
|Euro
|18,3587
|18,3654
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0083
|21,1137
|% 0,44
|
|Frank
|18,4935
|18,6049
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,05
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,33
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.631
|6.714
|-55,00
|
|Yarım
|3.231
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,29
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-1,15
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43CEOEM
Yüzde 4.65 oranında artışla 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 830 adet işlem
-
14:42MEGAP
Yüzde 7.13 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 715, 422 adet işlem
-
14:42MEGAP
Yüzde 7.13 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 715, 422 adet işlem
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 98 artarak (% 0.94 ) 3, 553
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, SILVR, AGYO, SANEL, ISGYO, TSPOR, DOGUB, VKING, BAYRK, FENER