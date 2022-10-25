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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.10.2022 09:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un temel yatırım stratejisi orta ve uzun vadede TL bazında sürekli yüksek getiri sağlanmasıdır. Fon bu ana hedefini gerçekleştirmek için yerli ve yabancı piyasalarda varlık alekasyonu bazlı yüksek getiri fırsatlarından yararlanmayı amaçlayan bir yatırım stratejisi izleyecektir. Fon Yöneticisi yatırım kararlarını temel analizlere dayanarak verebilir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073782


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 277.768.748 % 10,00  
AGYO 8,36 26.334.694 % 10,00  
SILVR 28,60 27.086.023 % 10,00  
VKING 11,00 5.290.272 % 10,00  
SANEL 11,66 6.525.620 % 10,00  
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14:28 Alış Satış %  
Dolar 18,6071 18,6080 % 0,14  
Euro 18,3587 18,3654 % 0,18  
Sterlin 21,0083 21,1137 % 0,44  
Frank 18,4935 18,6049 % -0,06  
Riyal 4,9353 4,9600 % 0,05  
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14:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 -6,33  
Altın Gr. 982 982 -4,51  
Cumhuriyet 6.602 6.701 -37,00  
Tam 6.631 6.714 -55,00  
Yarım 3.231 3.280 -25,00  
Çeyrek 1.620 1.641 -13,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,93 -0,32  
Gümüş Gr. 11,26 11,29 -0,22  
B. Petrol 90,06 90,06 -1,15  
Seans Raporu 14:28
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