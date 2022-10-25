***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un temel yatırım stratejisi BİST?te işlem gören ortaklık payları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası?nda işlem gören endeks ve döviz kontratlarında oluşabilecek kısa, orta ve uzun vadeli trendleri takip ederek yatırım ve/veya riskten korunma amaçlı kısa ya da uzun pozisyonlar almaktır. Fonun ana hedefi uzun dönemli ve sürekli mutlak getiri elde etmektir. Fon mutlak getiri hedefini gerçekleştirmek için farklı stratejilere yatırım yapabilir, uzun ve kısa pozisyon alabilir, kredi alabilir ve tezgah üstü türev işlemler de dahil olmak üzere kaldıraçlı pozisyon alabilir. Fiyat ve oynaklıktaki değişimler teknik analiz yöntemleri ve döngüsel zaman analizleri ile izlenerek yönlü ya da yönsüz stratejiler uygulanabilir. Yönetici yatırım kararlarını istatistiksel ya da temel analizlere dayanarak verebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073783BIST