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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.10.2022 09:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un temel yatırım stratejisi BİST?te işlem gören ortaklık payları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası?nda işlem gören endeks ve döviz kontratlarında oluşabilecek kısa, orta ve uzun vadeli trendleri takip ederek yatırım ve/veya riskten korunma amaçlı kısa ya da uzun pozisyonlar almaktır. Fonun ana hedefi uzun dönemli ve sürekli mutlak getiri elde etmektir. Fon mutlak getiri hedefini gerçekleştirmek için farklı stratejilere yatırım yapabilir, uzun ve kısa pozisyon alabilir, kredi alabilir ve tezgah üstü türev işlemler de dahil olmak üzere kaldıraçlı pozisyon alabilir. Fiyat ve oynaklıktaki değişimler teknik analiz yöntemleri ve döngüsel zaman analizleri ile izlenerek yönlü ya da yönsüz stratejiler uygulanabilir. Yönetici yatırım kararlarını istatistiksel ya da temel analizlere dayanarak verebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073783


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 8,36 15.794.690 % 10,00  
VKING 11,00 1.114.691 % 10,00  
FENER 68,35 104.795.461 % 9,98  
ISBIR 67,00 1.079.035 % 9,84  
MZHLD 158,60 25.895.663 % 9,45  
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10:21 Alış Satış %  
Dolar 18,6039 18,6138 % 0,17  
Euro 18,3599 18,3746 % 0,23  
Sterlin 20,9406 21,0456 % 0,12  
Frank 18,4988 18,6102 % -0,04  
Riyal 4,9375 4,9622 % 0,10  
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10:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 -0,78  
Altın Gr. 987 987 1,01  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.653 6.758 -11,00  
Yarım 3.242 3.300 -5,00  
Çeyrek 1.626 1.651 -3,00  
Gümüş.Ons 19,20 19,22 -0,02  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 0,02  
B. Petrol 91,06 91,06 -0,15  
Seans Raporu 10:21
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