***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2022 09:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un temel yatırım stratejisi BİST?te işlem gören ortaklık payları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası?nda işlem gören endeks ve döviz kontratlarında oluşabilecek kısa, orta ve uzun vadeli trendleri takip ederek yatırım ve/veya riskten korunma amaçlı kısa ya da uzun pozisyonlar almaktır. Fonun ana hedefi uzun dönemli ve sürekli mutlak getiri elde etmektir. Fon mutlak getiri hedefini gerçekleştirmek için farklı stratejilere yatırım yapabilir, uzun ve kısa pozisyon alabilir, kredi alabilir ve tezgah üstü türev işlemler de dahil olmak üzere kaldıraçlı pozisyon alabilir. Fiyat ve oynaklıktaki değişimler teknik analiz yöntemleri ve döngüsel zaman analizleri ile izlenerek yönlü ya da yönsüz stratejiler uygulanabilir. Yönetici yatırım kararlarını istatistiksel ya da temel analizlere dayanarak verebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073783
BIST
10:223.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 10,74
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.983
10:2218,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
10:2218,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
10:22986,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 986,61
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler10:21
|AGYO
|8,36
|15.794.690
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.114.691
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|104.795.461
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|MZHLD
|158,60
|25.895.663
|% 9,45
|
|YEOTK
|48,00
|20.022.746
|% -9,77
|
|CONSE
|7,39
|118.279.034
|% -9,77
|
|PENTA
|64,25
|20.399.632
|% -9,32
|
|SMRTG
|64,50
|33.406.969
|% -8,96
|
|YAYLA
|5,70
|13.167.657
|% -8,21
|
|THYAO
|100,20
|944.627.167
|% 0,70
|
|SASA
|104,40
|517.505.286
|% 4,40
|
|TOASO
|108,40
|461.122.646
|% 1,40
|
|EREGL
|30,52
|425.138.907
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,65
|386.138.747
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,65
|386.138.747
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,67
|24.356.853
|% -2,90
|
|SKBNK
|2,00
|67.336.903
|% 1,01
|
|YKBNK
|9,44
|315.389.535
|% 0,75
|
|ADESE
|1,28
|35.801.875
|% -1,54
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6039
|18,6138
|% 0,17
|
|Euro
|18,3599
|18,3746
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9406
|21,0456
|% 0,12
|
|Frank
|18,4988
|18,6102
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,10
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,78
|
|Altın Gr.
|987
|987
|1,01
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.653
|6.758
|-11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.300
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,15
|