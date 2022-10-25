***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2022 09:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %51'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır,ancak riskten korunmak amacıyla aktif olarak yönetilecek türev araç pozisyonları ile ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir.Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar(VIOP sözleşmeleri,forward,opsiyon sözleşmleri) dahil edilebilir.Ortaklık payları,özel sektör ve kamu borçlanma araçları altın ve diğer kıymetli madenler,faiz,döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabiir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073780
BIST
13:193.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 3,29
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.973
13:1918,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
13:1918,6632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1124
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
13:19998,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,49
|Açılış
|: 998,28
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler13:19
|TUREX
|16,07
|30.180.073
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|130.063.991
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|22.095.319
|% 9,97
|
|SUMAS
|102,70
|349.392
|% 9,96
|
|GOLTS
|107,20
|54.699.242
|% 9,95
|
|AGYO
|7,53
|45.143.359
|% -9,93
|
|UFUK
|63,15
|2.428.591
|% -6,65
|
|ACSEL
|58,15
|51.219.080
|% -6,21
|
|ALKA
|37,06
|168.925.952
|% -6,18
|
|KERVN
|0,68
|1.507.150
|% -5,56
|
|THYAO
|99,75
|2.975.203.021
|% -0,75
|
|AKBNK
|15,81
|1.664.575.769
|% 1,87
|
|SISE
|33,36
|1.257.332.766
|% -1,36
|
|TUPRS
|367,90
|1.161.287.743
|% -1,76
|
|SASA
|105,00
|1.031.640.535
|% 0,00
|
|TSKB
|3,13
|716.607.756
|% -1,57
|
|SKBNK
|2,12
|472.675.975
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,63
|937.683.120
|% 2,21
|
|ODAS
|8,08
|989.387.946
|% 4,80
|
|ISGYO
|8,70
|969.746.773
|% -1,25
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6015
|18,6191
|% 0,09
|
|Euro
|18,6551
|18,6632
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,4493
|21,5569
|% 0,81
|
|Frank
|18,7141
|18,8268
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,03
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|15,83
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,35
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|35,00
|
|Tam
|6.715
|6.777
|19,00
|
|Yarım
|3.272
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,66
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,77
|0,18
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|0,29
|