***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %51'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır,ancak riskten korunmak amacıyla aktif olarak yönetilecek türev araç pozisyonları ile ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir.Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar(VIOP sözleşmeleri,forward,opsiyon sözleşmleri) dahil edilebilir.Ortaklık payları,özel sektör ve kamu borçlanma araçları altın ve diğer kıymetli madenler,faiz,döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabiir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073780BIST