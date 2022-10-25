***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2022 09:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp,değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır.Fon piyasa koşullarına bağlı olarak varlık ve işlem dağılımını izahname madde 2.4'de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar ( VİOP sözleşmeleri,forward,opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.Ortaklık payları,özel sektör ve kamu borçlanma araçları,altın ve diğer kıymetli madenler,faiz,döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara,varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarınada yatırım yapabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073781
BIST
13:033.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 10,32
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.975
13:0318,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
13:0318,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0985
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
13:03998,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,03
|Açılış
|: 998,82
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TUREX
|16,07
|29.898.687
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|129.019.743
|% 9,98
|
|CRFSA
|60,70
|122.559.897
|% 9,47
|
|MIATK
|68,60
|109.548.543
|% 7,19
|
|CANTE
|135,70
|50.537.196
|% 6,02
|
|UFUK
|63,50
|2.325.464
|% -6,13
|
|YEOTK
|54,70
|51.557.122
|% -4,29
|
|GESAN
|165,10
|138.161.489
|% -3,73
|
|CONSE
|7,95
|169.992.937
|% -3,52
|
|PENTA
|61,80
|88.137.741
|% -3,44
|
|OYAKC
|16,01
|279.122.171
|% 3,69
|
|KONTR
|88,35
|241.450.850
|% -0,84
|
|BASGZ
|16,92
|237.583.839
|% 3,11
|
|SMRTG
|78,10
|193.474.668
|% 0,26
|
|CONSE
|7,95
|169.992.937
|% -3,52
|
|MOBTL
|3,13
|125.937.729
|% -3,40
|
|HDFGS
|3,00
|71.101.200
|% 3,81
|
|CONSE
|7,95
|169.992.937
|% -3,52
|
|PSGYO
|7,09
|153.581.624
|% 0,28
|
|IHLGM
|0,93
|18.642.437
|% 3,33
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6172
|% 0,08
|
|Euro
|18,6490
|18,6575
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,4628
|21,5704
|% 0,87
|
|Frank
|18,7269
|18,8397
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,03
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|16,05
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,59
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|36,00
|
|Tam
|6.719
|6.781
|23,00
|
|Yarım
|3.274
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,79
|0,20
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,32
|