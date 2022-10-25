***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp,değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır.Fon piyasa koşullarına bağlı olarak varlık ve işlem dağılımını izahname madde 2.4'de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar ( VİOP sözleşmeleri,forward,opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.Ortaklık payları,özel sektör ve kamu borçlanma araçları,altın ve diğer kıymetli madenler,faiz,döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara,varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarınada yatırım yapabilir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073781BIST