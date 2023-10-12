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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.10.2023 18:57
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İLKER GÜMÜŞDAĞ 11.10.2023 2016-2020 TACİRLER MENKUL DEĞERLER MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ,2020-2021 MEKSA YATIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2021-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ 15 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR
EMRE TOPAL 11.10.2023 2003-2015 MEKSA YATIRIM HAZİNE MÜDÜRÜ, 2015-2017 MEKSA PORTFÖY GENEL MÜDÜR, 2017-2019 MEKSA YATIRIM HAZİNEDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, 2019-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY GENEL MÜDÜR-FON YÖNETİCİSİ 33 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205508


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CMBTN 1.098,90 222.618.115 % 10,00  
POLTK 9.997,30 113.372.586 % 10,00  
VERUS 214,50 16.004.445 % 10,00  
ISBTR 382.360,00 8.411.920 % 10,00  
ISKUR 5.082.000,00 5.082.000 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,7470 27,7538 % 0,33  
Euro 29,2895 29,3125 % -0,37  
Sterlin 33,7153 33,8844 % -0,79  
Frank 30,4459 30,6293 % -0,40  
Riyal 7,3771 7,4141 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 -3,63  
Altın Gr. 1.667 1.667 -0,94  
Cumhuriyet 11.610 11.786 20,00  
Tam 11.311 11.416 -35,00  
Yarım 5.673 5.730 -17,00  
Çeyrek 2.828 2.865 -9,00  
Gümüş.Ons 21,82 21,84 -0,21  
Gümüş Gr. 19,42 19,45 -0,16  
B. Petrol 85,97 85,97 0,15  
Seans Raporu 18:05
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