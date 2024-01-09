***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, ayrıca, portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Bu finansal ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içinde organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235383BIST