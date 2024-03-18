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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.03.2024 08:36
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,006849 2,5 0,006849 2,5

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
NESLİHAN ÇİMEN 26.08.2019 26 DÜZEY 3 - TÜREV

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA CAN BASMACI 18.12.2023 2010-2012 HALK YATIRIM HAZİNE, 2012-2022 HALKBANK EKONOMİST, 2023-2023 HALK YATIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2023-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ 14 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR
EMRE TOPAL 11.10.2023 2003-2015 MEKSA YATIRIM HAZİNE MÜDÜRÜ, 2015-2017 MEKSA PORTFÖY GENEL MÜDÜR, 2017-2019 MEKSA YATIRIM HAZİNEDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, 2019-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY GENEL MÜDÜR, FON YÖNETİCİSİ 33 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ SOK. GÜVEN SAZAK PLAZA NO:13 A BLOK KAT:4 KAVACIK -BEYKOZ/ İSTANBUL 216 6813400 216 6930570 portfoy@meksaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
NESLİHAN ÇİMEN FON MÜDÜRÜ 0-216-681 3400 neslihan.cimen@meksaportfoy.com.tr
fon@meksaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259409


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