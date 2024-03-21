***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.03.2024 13:15
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KADİRHAN ÖZTÜRK 21.03.2024 2015-2016 HALK YATIRIM ARAŞTIRMA-ANALİST, 2018-2021 MAZARS TÜRKİYE KURUMSAL FİNANSMAN-ANALİST, 2021-2024 TACİRLER YATIRIM MENKUL ARAŞTIRMA-BİRİM YÖNETİCİSİ, 2024-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ 9 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR
İLKER GÜMÜŞDAĞ 11.10.2023 2016-2020 TACİRLER MENKUL DEĞERLER MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ, 2020-2021 MEKSA YATIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2021-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ 15 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260951
BIST
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14:099.064
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 108,94
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.106
14:0932,1365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,2349
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,0597
14:0935,2078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1754
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,0402
14:092.283,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,50
|Açılış
|: 2.283,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler14:07
|VESTL
|85,80
|1.838.540.811
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|28.248.565
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|ELITE
|53,25
|105.798.793
|% 9,98
|
|PEKGY
|17,42
|400.603.541
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|162.686.326
|% -9,96
|
|AKYHO
|6,34
|167.545.327
|% -9,94
|
|BRMEN
|7,00
|3.164.556
|% -9,68
|
|THYAO
|282,50
|7.614.636.950
|% 1,53
|
|YKBNK
|25,34
|3.981.682.650
|% 3,85
|
|MOGAN
|22,20
|3.203.215.121
|% 3,06
|
|ASELS
|57,95
|3.117.227.284
|% 3,57
|
|AKBNK
|44,06
|2.217.103.158
|% 3,33
|
|BEGYO
|4,87
|1.027.108.470
|% -7,59
|
|ISCTR
|11,04
|1.805.960.409
|% 2,89
|
|YKBNK
|25,34
|3.981.682.650
|% 3,85
|
|EKGYO
|10,77
|1.619.364.725
|% 0,00
|
|MOGAN
|22,20
|3.203.215.121
|% 3,06
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1146
|32,1296
|% -0,75
|
|Euro
|35,0863
|35,2073
|% -0,50
|
|Sterlin
|42,0288
|42,2395
|% -0,60
|
|Frank
|36,8714
|37,0562
|% -1,12
|
|Riyal
|8,7830
|8,8270
|% -0,39
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|910,49
|913,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,72
|1.013,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,15
|2.207,45
|% 0,66
|