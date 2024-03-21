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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.03.2024 13:15
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KADİRHAN ÖZTÜRK 21.03.2024 2015-2016 HALK YATIRIM ARAŞTIRMA-ANALİST, 2018-2021 MAZARS TÜRKİYE KURUMSAL FİNANSMAN-ANALİST, 2021-2024 TACİRLER YATIRIM MENKUL ARAŞTIRMA-BİRİM YÖNETİCİSİ, 2024-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ 9 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR
İLKER GÜMÜŞDAĞ 11.10.2023 2016-2020 TACİRLER MENKUL DEĞERLER MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ, 2020-2021 MEKSA YATIRIM PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2021-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ 15 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260951


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BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VESTL 85,80 1.838.540.811 % 10,00  
QNBFL 189,20 23.477.948 % 10,00  
RYSAS 35,22 28.248.565 % 9,99  
EKIZ 78,70 4.200.219 % 9,99  
ELITE 53,25 105.798.793 % 9,98  
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Dolar 32,1146 32,1296 % -0,75  
Euro 35,0863 35,2073 % -0,50  
Sterlin 42,0288 42,2395 % -0,60  
Frank 36,8714 37,0562 % -1,12  
Riyal 8,7830 8,8270 % -0,39  
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14:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,45 25,48 % 0,66  
Platin 910,49 913,10 % 0,66  
Paladyum 1.007,72 1.013,22 % 0,66  
Brent Pet. 85,77 85,77 % 0,66  
Altın Ons 2.207,15 2.207,45 % 0,66  
Seans Raporu 14:07
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