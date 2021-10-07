***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 16:48
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,84
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,69
Varsa İade Tutarı (TL)
11230,41
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
4298,23
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
6932,18
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
15513,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,45
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 57,69
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 71,85
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 28,15
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,08
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,99
d) Diğer Giderler (%)
% 29,24
Açıklamalar
2021/III. Dönem Fon Gider Dağılım Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968061
BIST
16:501.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 23,74
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:508,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:5010,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:50501,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,45
|Açılış
|: 501,37
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:50
|YUNSA
|17,60
|26.955.858
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.809.673
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.169.541
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.728.787
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|13.090.232
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.995.801
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.072.542
|% -9,57
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|THYAO
|14,09
|783.838.642
|% 2,77
|
|EREGL
|16,85
|721.078.495
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|678.623.233
|% 4,32
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.333.188
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|184.879.833
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,37
|456.726.149
|% 4,26
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8775
|8,8799
|% 0,11
|
|Euro
|10,2834
|10,2865
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0333
|12,0937
|% 0,14
|
|Frank
|9,5362
|9,5936
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% -0,03
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:04NUGYO
Yüzde 8.61 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 703, 361 adet işlem
-
17:02YUNSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 580, 407 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 11, 914.00 milyon TL de
-
17:01VAKKO
Yüzde 7.77 oranında artışla 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 124, 187 adet işlem
-
17:00VAKKO
Yüzde 8.22 oranında artışla 9.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 099, 377 adet işlem