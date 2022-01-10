***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 09:49
eriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,67
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,07
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,63
Varsa İade Tutarı (TL)
11563,61
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
4513,65
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
7049,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
64187,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,24
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,38
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 80,74
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 19,26
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,5
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,17
d) Diğer Giderler (%)
% 14,95
Açıklamalar
2021/IV. Dönem Fon Gider Dağılım Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991231
BIST
11:072.058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 24,65
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
11:0713,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0283
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:0715,6768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0485
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:07797,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 797,13
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:06
|GEDZA
|20,04
|23.993.439
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,70
|16.903.126
|% 9,46
|
|TEKTU
|1,44
|14.879.022
|% 8,27
|
|LIDFA
|4,43
|27.686.034
|% -6,93
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|SANEL
|6,48
|4.788.763
|% -4,71
|
|ELITE
|19,05
|73.876.992
|% -3,98
|
|MARKA
|3,78
|1.328.737
|% -3,57
|
|THYAO
|26,10
|1.025.010.041
|% 4,65
|
|KRDMD
|11,91
|950.017.045
|% 2,67
|
|GARAN
|11,84
|883.545.848
|% 0,77
|
|EREGL
|30,88
|767.702.802
|% 0,85
|
|ASELS
|24,34
|601.630.552
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,40
|317.503.238
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,79
|487.663.320
|% 2,16
|
|KRDMD
|11,91
|950.017.045
|% 2,67
|
|GARAN
|11,84
|883.545.848
|% 0,77
|
|TSKB
|1,57
|84.639.265
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8106
|13,8344
|% 0,20
|
|Euro
|15,6314
|15,6888
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7409
|18,8349
|% 0,15
|
|Frank
|14,9594
|15,0495
|% -0,11
|
|Riyal
|3,6741
|3,6925
|% 0,20
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-2,57
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,01
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|0,37
|