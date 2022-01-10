***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









eriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,65İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,67Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 4,07Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,63Varsa İade Tutarı (TL)11563,61Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)4513,65Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)7049,96Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)64187,23Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 59,24B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 73,38- Kurucu (%)% 0- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 80,74- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 19,26- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 4,5c) Saklama Ücreti (%)% 7,17d) Diğer Giderler (%)% 14,95Açıklamalar2021/IV. Dönem Fon Gider Dağılım Bildirimihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991231BIST