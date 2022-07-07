***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2022 18:00
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,13
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,79
Varsa İade Tutarı (TL)
15129,57
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
5742,64
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
9386,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
48703,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,5
B. Fomisyonları (%)
% 8,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,57
d) Diğer Giderler (%)
% 16,59
Açıklamalar
2022/II. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Giderlerin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043254
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0456
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
18:0517,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0418
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05966,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,30
|Açılış
|: 966,46
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.008
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.172.220
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.466.923
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|27.597.515
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.541.275
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|587.332
|% -4,91
|
|ULUSE
|179,80
|12.762.619
|% -3,49
|
|BASCM
|3,60
|258.206
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.121.293
|% -3,30
|
|KOZAL
|163,90
|732.685.792
|% -3,16
|
|THYAO
|49,10
|3.709.267.158
|% 1,40
|
|TUPRS
|244,60
|1.220.330.454
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.200.574.174
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.197.338.754
|% 0,28
|
|SASA
|40,82
|796.333.896
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,83
|665.277.664
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,32
|697.780.651
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|338.683.516
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,07
|658.120.669
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,54
|356.579.668
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2314
|17,2627
|% 0,27
|
|Euro
|17,5565
|17,5879
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,6281
|20,7315
|% 0,81
|
|Frank
|17,6584
|17,7647
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5810
|4,6040
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.479
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.171
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,09
|