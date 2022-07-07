***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,65İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,81Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,13Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,79Varsa İade Tutarı (TL)15129,57Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)5742,64Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)9386,93Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)48703,75Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 52,5B. Fomisyonları (%)% 8,09c) Saklama Ücreti (%)% 6,57d) Diğer Giderler (%)% 16,59Açıklamalar2022/II. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Giderlerin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043254BIST