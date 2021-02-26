***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-2345 sayılı yazısı ile Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 4.250.000-TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 1.500.000-TL artırılarak, 5.750.000-TL'ye artırılması olumlu karşılanmış olup Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden, Esas Sözleşme'de belirtildiği gibi sermayenin artırımına ilişkin şekil, alınan yönetim kurulu kararı ile ticaret sicil gazetesinde, şirketin internet sitesinde ve kamuyu aydınlatma platformunda ilan edilir.Ekteki Yönetim Kurulu Kararı ile kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913247BIST