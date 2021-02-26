***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.02.2021 11:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-2345 sayılı yazısı ile Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 4.250.000-TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 1.500.000-TL artırılarak, 5.750.000-TL'ye artırılması olumlu karşılanmış olup Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden, Esas Sözleşme'de belirtildiği gibi sermayenin artırımına ilişkin şekil, alınan yönetim kurulu kararı ile ticaret sicil gazetesinde, şirketin internet sitesinde ve kamuyu aydınlatma platformunda ilan edilir.
Ekteki Yönetim Kurulu Kararı ile kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913247
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|CASA
|236,80
|16.243.296
|% 9,99
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|MMCAS
|6,42
|245.211
|% 9,93
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|SILVR
|6,65
|24.689.755
|% 9,92
|
|MZHLD
|43,48
|1.757.015
|% 8,70
|
|PAMEL
|25,80
|2.098.649
|% 8,59
|
|EMNIS
|25,02
|571.688
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|662.885
|% -9,99
|
|ATSYH
|6,38
|390.166
|% -9,89
|
|BASCM
|12,62
|685.611
|% -9,86
|
|VAKFN
|16,10
|6.316.771
|% -9,55
|
|KOZAL
|129,00
|942.071.888
|% 0,62
|
|THYAO
|13,25
|914.582.830
|% -1,05
|
|GARAN
|8,88
|637.477.505
|% -2,20
|
|SASA
|40,98
|553.297.320
|% -1,73
|
|PETKM
|5,17
|527.016.904
|% -2,08
|
|TSKB
|1,70
|267.970.043
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|285.480.476
|% -2,16
|
|KARSN
|4,05
|422.625.762
|% -4,26
|
|SKBNK
|1,32
|135.572.630
|% -2,94
|
|PETKM
|5,17
|527.016.904
|% -2,08
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|13:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3433
|7,3479
|% -0,07
|
|Euro
|8,9030
|8,9104
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,2258
|10,2771
|% -0,42
|
|Frank
|8,1045
|8,1533
|% 0,28
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|Riyal
|1,9560
|1,9658
|% 0,07
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|13:00
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-4,95
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|Altın Gr.
|415
|416
|-3,04
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|Cumhuriyet
|2.771
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.755
|2.824
|9,67
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|4,68
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,34
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|Gümüş.Ons
|26,89
|26,93
|-0,45
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|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
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|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-0,56
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