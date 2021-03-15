***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.2) SAYILIYATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ'NİNİKİNCİ BÖLÜMÜNÜN YEDİNCİ MADDESİ GEREĞİSORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.2) sayılı "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. ‘nin kurucusu olduğu ve aşağıda ünvanları yer alan Yatırım fonlarına ait bağımsız denetimden geçmiş, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 01.01.2020 ila 31.12.2020 hesap dönemine ait, finansal tablolar ve portföy tablolarınına) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlannmış Finansal Tablolar ve Finansal Tablolar ile birlikte kamuya açıklanacak portföy raporları ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar'ın ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Portföy raporlarının Fonun içtüzüğüne, izahnamesine ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığını,beyan ederiz.Soner ÖNCEL Neslihan ÇİMENYönetim Kurulu Başkan Vekili Fon Müdürüİç Denetimden Sorumlu YK Üyesi1- (MAD) Meksa Portföy Birinci Değişken Fon2- (MBL) Meksa Portföy İkinci Değişken Fon3- (MPP) Meksa Portföy Prime Serbest Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918254BIST