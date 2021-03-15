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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

15.03.2021 18:22



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.2) SAYILI
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ'NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN YEDİNCİ MADDESİ GEREĞİ
SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.2) sayılı "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. ‘nin kurucusu olduğu ve aşağıda ünvanları yer alan Yatırım fonlarına ait bağımsız denetimden geçmiş, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 01.01.2020 ila 31.12.2020 hesap dönemine ait, finansal tablolar ve portföy tablolarının
 
a)       Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlannmış Finansal Tablolar ve Finansal Tablolar ile birlikte kamuya açıklanacak portföy raporları ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
 
b)      Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar'ın ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)       Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Portföy raporlarının Fonun içtüzüğüne, izahnamesine ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığını,
 
beyan ederiz.
 
Soner ÖNCEL                                                                                   Neslihan ÇİMEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                                            Fon Müdürü
İç Denetimden Sorumlu YK Üyesi
 
                        
1-      (MAD) Meksa Portföy Birinci Değişken Fon
2-      (MBL) Meksa Portföy İkinci Değişken Fon
3-   (MPP) Meksa Portföy Prime Serbest Fon




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918256


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