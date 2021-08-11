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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.08.2021 12:03



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına illişkin Kurucu sıfatıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih 39/1184 sayılı toplantısı ve 06.08.2021 tarih E.12233903-305.01.01-9435 sayılı tarafımıza iletilen yazıları ile onaylanmıştır.
İmzalı izahnameyi bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
      
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957229


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