***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarMeksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına illişkin Kurucu sıfatıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih 39/1184 sayılı toplantısı ve 06.08.2021 tarih E.12233903-305.01.01-9435 sayılı tarafımıza iletilen yazıları ile onaylanmıştır.İmzalı izahnameyi bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957229BIST