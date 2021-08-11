***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2021 12:03
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına illişkin Kurucu sıfatıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih 39/1184 sayılı toplantısı ve 06.08.2021 tarih E.12233903-305.01.01-9435 sayılı tarafımıza iletilen yazıları ile onaylanmıştır.
İmzalı izahnameyi bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957229
BIST
16:181.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,43
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
16:188,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0458
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
16:1810,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0699
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
16:18484,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 7,20
|Açılış
|: 484,76
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MARKA
|5,06
|3.115.867
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.210.450
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|16.419.397
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.033.899
|% 9,97
|
|KARYE
|13,06
|92.600.829
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|363.759
|% -9,93
|
|RODRG
|16,08
|11.598.466
|% -9,87
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|NETAS
|18,79
|46.375.194
|% -7,16
|
|KRDMD
|8,10
|1.723.864.960
|% 1,12
|
|GARAN
|9,16
|1.103.649.276
|% 0,55
|
|EREGL
|19,46
|915.273.234
|% -1,27
|
|SISE
|8,39
|893.183.948
|% 0,00
|
|GENIL
|16,37
|845.890.488
|% 4,07
|
|KRDMD
|8,10
|1.723.864.960
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,45
|349.874.382
|% -1,61
|
|GARAN
|9,16
|1.103.649.276
|% 0,55
|
|SISE
|8,39
|893.183.948
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|178.350.071
|% 0,00
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6423
|8,6444
|% 0,53
|
|Euro
|10,1579
|10,1636
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,9493
|12,0093
|% 0,83
|
|Frank
|9,3450
|9,4013
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2998
|2,3113
|% 0,71
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|16,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,20
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|57,00
|
|Tam
|3.203
|3.285
|50,16
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|24,27
|
|Çeyrek
|776
|795
|12,13
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|-1,10
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32ARENA
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 9.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 752 adet işlem
-
16:31MTRKS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 33.32 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 146 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 86 kaybederek (% -1.01 ) 1, 258
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, MARKA, DOBUR, VKING, DAGI, KARYE, DERIM
-
16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, IDGYO