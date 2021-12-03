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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

03.12.2021 14:37
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.12.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-13733 sayılı yazısı ile Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 5.750.000.-TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.000.000.-TL artırılarak, 8.750.000.-TL'ye artırılması olumlu karşılanmış olup Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden, Esas Sözleşme'de belirtildiği gibi sermayenin artırımına ilişkin şekil alınan yönetim kurulu kararı ile ticaret sicil gazetesinde ve şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir. 
  
Ekteki Yönetim Kurulu Kararı ve kamuoyunun bilgilerine sunulur. 
Saygılarımızla,
  
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980869


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