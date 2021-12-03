***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2021 14:37
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.12.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-13733 sayılı yazısı ile Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 5.750.000.-TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.000.000.-TL artırılarak, 8.750.000.-TL'ye artırılması olumlu karşılanmış olup Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden, Esas Sözleşme'de belirtildiği gibi sermayenin artırımına ilişkin şekil alınan yönetim kurulu kararı ile ticaret sicil gazetesinde ve şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir.
Ekteki Yönetim Kurulu Kararı ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980869
BIST
15:121.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 31,51
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1213,7465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0832
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1215,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0560
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:12784,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 5,81
|Açılış
|: 785,15
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:10
|MAKTK
|3,74
|38.735.021
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|ORMA
|34,56
|1.064.772
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|181.632.955
|% -9,92
|
|THYAO
|18,73
|2.582.352.209
|% 2,63
|
|GARAN
|11,73
|1.153.386.792
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,40
|1.142.581.205
|% 0,53
|
|KOZAL
|134,70
|949.771.379
|% 4,50
|
|SISE
|13,35
|928.161.392
|% 0,23
|
|TSKB
|1,60
|448.539.136
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|223.885.074
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,44
|573.932.106
|% 1,18
|
|THYAO
|18,73
|2.582.352.209
|% 2,63
|
|ODAS
|1,60
|210.848.320
|% 3,90
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7209
|13,7285
|% 0,48
|
|Euro
|15,5311
|15,5721
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,2254
|18,3169
|% 0,36
|
|Frank
|14,9379
|15,0279
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6642
|3,6826
|% 0,68
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,68
|
|Altın Gr.
|783
|783
|4,09
|
|Cumhuriyet
|5.176
|5.254
|96,00
|
|Tam
|5.147
|5.282
|98,98
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|47,88
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|23,94
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,03
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|1,96
|
Seans Raporu
15:10
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-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 23 artarak (% 1.58 ) 1, 689
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, PKENT, QNBFL, YKSLN, KUYAS, YONGA, EGEPO, NIBAS, QNBFB, PCILT
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISKPL, SODSN, RALYH, DOBUR, PRKAB
-
15:22
ISKUR, TSKB, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:22
KENT, MMCAS, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında