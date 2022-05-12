***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2022 10:29
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon (MJK) 'un 01.04.2022 – 30.04.2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029602
BIST
10:252.403
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -51,30
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
10:2515,3753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0734
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3782
En Düşük
15,2578
10:2516,1378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:25913,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,36
|Açılış
|: 913,00
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
914,34
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ESCOM
|11,91
|31.092.343
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|3.567.580
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|13.754.024
|% 9,90
|
|ULUUN
|11,23
|110.783.536
|% 8,19
|
|GLBMD
|6,79
|4.750.401
|% 4,46
|
|LIDFA
|6,21
|368.141
|% -10,00
|
|SELVA
|12,82
|326.743
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|9.142.392
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,43
|1.165.756
|% -9,94
|
|PKENT
|190,30
|8.983.220
|% -7,85
|
|THYAO
|41,54
|516.412.380
|% -1,56
|
|SISE
|19,63
|444.236.088
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,24
|362.140.775
|% -2,58
|
|EREGL
|33,16
|303.415.737
|% -2,87
|
|YKBNK
|4,62
|229.671.351
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,69
|134.338.917
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,62
|229.671.351
|% -1,70
|
|DOHOL
|3,59
|113.090.260
|% -1,64
|
|SISE
|19,63
|444.236.088
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,24
|362.140.775
|% -2,58
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3655
|15,3747
|% 0,48
|
|Euro
|16,0920
|16,1411
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,6694
|18,7631
|% -0,10
|
|Frank
|15,3593
|15,4519
|% 0,16
|
|Riyal
|4,0848
|4,1052
|% 0,42
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,85
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,79
|