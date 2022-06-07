***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.06.2022 08:51
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meksa Portföy Prime Serbest Fon (MPP) 'un 01.05.2022 – 31.05.2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035115
BIST
10:052.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.652
En Düşük
2.639
10:0516,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1491
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7290
En Düşük
16,5644
10:0517,9542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2127
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9542
En Düşük
17,7366
10:05986,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,21
|Açılış
|: 986,97
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:03
|MARTI
|1,36
|79.100
|% 36,00
|
|TETMT
|277,40
|6.023.243
|% 8,15
|
|FLAP
|4,36
|8.455.504
|% 6,08
|
|KRSTL
|7,89
|4.402.490
|% 6,05
|
|RYSAS
|8,74
|3.770.453
|% 5,94
|
|MZHLD
|71,95
|6.105.606
|% -9,95
|
|TOASO
|73,90
|171.945.205
|% -6,16
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|RODRG
|16,42
|132.762
|% -2,84
|
|DGGYO
|9,94
|611.450
|% -2,55
|
|TOASO
|73,90
|171.945.205
|% -6,16
|
|THYAO
|47,96
|160.776.675
|% 0,21
|
|SAHOL
|21,18
|144.577.659
|% 1,15
|
|SASA
|44,06
|69.872.556
|% -0,50
|
|EREGL
|35,10
|53.166.617
|% 0,29
|
|TSKB
|2,38
|30.113.041
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,87
|33.953.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,96
|46.985.022
|% -0,40
|
|DOHOL
|4,16
|32.767.410
|% -0,72
|
|SAHOL
|21,18
|144.577.659
|% 1,15
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7179
|16,7252
|% 0,92
|
|Euro
|17,9135
|17,9593
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,7221
|20,8261
|% 0,16
|
|Frank
|17,0413
|17,1439
|% 0,30
|
|Riyal
|4,4296
|4,4518
|% 0,62
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,15
|
|Altın Gr.
|986
|986
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,93
|