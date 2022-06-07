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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

07.06.2022 08:51
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Meksa Portföy Prime Serbest Fon (MPP) 'un 01.05.2022 – 31.05.2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035115


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BIST En Aktif Hisseler10:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,36 79.100 % 36,00  
TETMT 277,40 6.023.243 % 8,15  
FLAP 4,36 8.455.504 % 6,08  
KRSTL 7,89 4.402.490 % 6,05  
RYSAS 8,74 3.770.453 % 5,94  
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10:03 Alış Satış %  
Dolar 16,7179 16,7252 % 0,92  
Euro 17,9135 17,9593 % 1,23  
Sterlin 20,7221 20,8261 % 0,16  
Frank 17,0413 17,1439 % 0,30  
Riyal 4,4296 4,4518 % 0,62  
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10:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.843 1,15  
Altın Gr. 986 986 5,56  
Cumhuriyet 6.562 6.661 33,00  
Tam 6.529 6.691 25,08  
Yarım 3.156 3.237 12,13  
Çeyrek 1.583 1.618 6,07  
Gümüş.Ons 21,95 21,97 -0,11  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 -0,01  
B. Petrol 120 120 0,93  
Seans Raporu 10:03
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