***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 13:52
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon (MJK), 01.11.2022 – 30.11.2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085151
BIST
16:404.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -66,53
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:4018,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:4019,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1496
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6619
En Düşük
19,4674
16:401.065,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.065,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,89
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:40
|YESIL
|4,40
|60.857.045
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|541.712.305
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|191.697.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|33.222.777
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.408.138
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,24
|43.378.672
|% -8,72
|
|HEDEF
|21,48
|29.321.623
|% -8,21
|
|EUREN
|15,37
|802.521.966
|% -8,21
|
|KRDMD
|17,62
|12.372.093.899
|% -0,45
|
|THYAO
|137,00
|7.414.565.608
|% 1,03
|
|ASELS
|50,65
|5.273.285.914
|% 3,28
|
|PETKM
|18,02
|4.506.700.091
|% 0,11
|
|EREGL
|41,62
|3.631.991.089
|% -2,25
|
|KRDMD
|17,62
|12.372.093.899
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,16
|2.151.464.040
|% -1,10
|
|PETKM
|18,02
|4.506.700.091
|% 0,11
|
|ADESE
|1,97
|430.103.850
|% 7,65
|
|ISCTR
|10,23
|2.056.945.969
|% 0,20
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6425
|% 0,04
|
|Euro
|19,6531
|19,6619
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,6628
|22,7764
|% 0,52
|
|Frank
|19,7713
|19,8904
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,15
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,32
|
|Cumhuriyet
|7.145
|7.253
|10,00
|
|Tam
|7.183
|7.235
|35,00
|
|Yarım
|3.479
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,17
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,84
|