***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 13:52
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meksa Portföy Prime Serbest Fon (MPP), 01.11.2022 – 30.11.2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085152
BIST
16:444.924
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -75,68
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:4418,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:4419,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1485
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6621
En Düşük
19,4674
16:441.065,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.065,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,13
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:42
|YESIL
|4,40
|60.857.045
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.737.974
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|541.767.637
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.537.234
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.408.881
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,23
|43.703.562
|% -8,80
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,44
|806.025.186
|% -7,79
|
|KRDMD
|17,57
|12.391.239.660
|% -0,73
|
|THYAO
|136,90
|7.430.867.201
|% 0,96
|
|ASELS
|50,65
|5.282.742.193
|% 3,28
|
|PETKM
|18,03
|4.521.179.083
|% 0,17
|
|EREGL
|41,62
|3.640.467.587
|% -2,25
|
|KRDMD
|17,57
|12.391.239.660
|% -0,73
|
|EKGYO
|7,16
|2.159.631.416
|% -1,10
|
|PETKM
|18,03
|4.521.179.083
|% 0,17
|
|ADESE
|1,99
|446.152.156
|% 8,74
|
|ISCTR
|10,23
|2.060.939.803
|% 0,20
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6429
|% 0,04
|
|Euro
|19,6480
|19,6595
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,6571
|22,7707
|% 0,50
|
|Frank
|19,7683
|19,8874
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,33
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|4,20
|
|Cumhuriyet
|7.145
|7.253
|10,00
|
|Tam
|7.183
|7.234
|34,00
|
|Yarım
|3.478
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|0,79
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 45 kaybederek (% -1.36 ) 4, 317
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, KRONT, INTEM, OZSUB, BARMA, VKING, EMNIS, GLCVY, SNPAM, YESIL
-
16:57
KSTUR, LIDER, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
HEDEF, MGROS, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 93 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 165 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem