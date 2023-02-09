***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 12:42
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Yatırımcılarımız,
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda
III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 14. Maddesinin 7. Fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar, Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamalarının ve katılma payı alım satım işlemlerinin durdurulması uygun bulunmuştur. Ayrıca Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulduğundan, kurucusu bulunduğumuz aşağıda ünvanlarını listelediğimiz fonlarımız için değerleme tarihi 08.02.2023 olan katılma payı alım ve satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
MAD – Meksa Portföy Birinci Değişken Fon
MBL – Meksa Portföy İkinc Değişken Fon
MPP – Meksa Portföy Prime Serbest Fon
MJK – Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Meksa Portföy Yönetimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112097
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1086
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.139,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8274
|18,8355
|% 0,04
|
|Euro
|20,2790
|20,2873
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,8064
|22,9208
|% 0,67
|
|Frank
|20,3989
|20,5217
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0027
|5,0278
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,20
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|4,73
|
|Cumhuriyet
|7.686
|7.802
|13,00
|
|Tam
|7.730
|7.776
|10,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.903
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|0,12
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,12
|