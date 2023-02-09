***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız,Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusundaIII-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 14. Maddesinin 7. Fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar, Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamalarının ve katılma payı alım satım işlemlerinin durdurulması uygun bulunmuştur. Ayrıca Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulduğundan, MAD kodlu Meksa Portföy Birinci Değişken Fonumuz için değerleme tarihi 08.02.2023 olan katılma payı alım ve satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Meksa Portföy Yönetimihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112099BIST