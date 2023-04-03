***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-35506 sayılı yazısı ile Şirketimizin 8.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 21.250.000 TL artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkartılması ve Şirketimizin 10.000.000 TL tutarındaki 2020-2024 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 43.750.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği talebimiz olumlu karşılanmış olup Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden, Esas Sözleşme'de belirtildiği gibi sermayenin artırımına ilişkin şekil T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanması, sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sayfası ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir.Ekte yer alan esas sözleşme tadil metni ile birlikte kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131317BIST