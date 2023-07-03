***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.07.2023 23:34
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yeni izahname standartına uyum sağlanmasına ilişkin duyuru metni kapsamında, aşağıda unvanlarına yer verilen kurucusu olduğumuz fon izahnamelerinin "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümlerinde yer alan "1.1." ve "1.2." numaralı maddeleri, "III. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü" başlıklı bölümlerinde yer alan "3.2." numaralı maddeleri, "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlıklı bölümlerinde yer alan "5.5."numaralı maddeleri ile "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümlerinde yer alan maddeleri değiştirilmiş ve öte yandan "1.3.", "1.4.", "1.5.", "1.6." ve "5.6." numaralı maddeler ise izahname metninden çıkarılmıştır. Güncel izahnameler kurucusu olduğumuz fonların KAP ( www.kap.org.tr ) sayfasında güncel halleriyle yayımlanmıştır. İşbu değişiklikler 03.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 1-MAD MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 2-MBL MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 3-MPP MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON 4-MJK MEKSA PORTFÖY KARDELEN SERBEST FON
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164961
BIST
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18:056.015
En Düşük
|Değişim
|: 4,45%
|| 256,18
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
6.018
18:0525,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0302
|Açılış
|: 26,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
25,9409
En Düşük
25,8936
18:0528,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,2709
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,5802
En Düşük
28,2361
18:051.601,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.601,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.603,16
En Düşük
1.600,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|14,85
|100.907.933
|% 10,00
|
|FORTE
|31,02
|254.822.246
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|406.048.373
|% 10,00
|
|ARASE
|48,08
|80.712.953
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|46.458.001
|% 10,00
|
|UZERB
|243,20
|4.831.551
|% -9,93
|
|INGRM
|570,30
|20.936.351
|% -8,03
|
|BURVA
|62,10
|37.345.966
|% -6,12
|
|SAYAS
|28,50
|171.415.831
|% -4,17
|
|BURCE
|158,40
|41.757.051
|% -3,88
|
|THYAO
|210,50
|12.733.549.548
|% 8,67
|
|ASTOR
|68,60
|5.849.697.357
|% 3,24
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|TUPRS
|85,00
|4.259.854.140
|% 7,19
|
|EREGL
|38,70
|4.195.610.707
|% 5,39
|
|YKBNK
|13,21
|4.076.264.843
|% 1,77
|
|EKGYO
|7,69
|1.776.515.693
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,56
|751.585.479
|% 2,89
|
|ISCTR
|14,25
|2.818.180.730
|% 1,35
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9120
|25,9248
|% 0,12
|
|Euro
|28,0739
|28,5802
|% 0,96
|
|Sterlin
|32,7968
|32,9613
|% 0,02
|
|Frank
|28,7894
|28,9628
|% -0,03
|
|Riyal
|6,8897
|6,9243
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.601
|1.602
|1,33
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.137
|5.304
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.577
|2.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,11
|0,02
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KOZAA
Yüzde 8.41 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 880, 770 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 25 artarak (% 4.37 ) 6, 675
-
17:58XU100
Endeks 6, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 28 üstünde . İşlem hacmi 97, 920.00 milyon TL de
-
17:58EGSER
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 892, 411 adet işlem
-
17:56SUNTK
Yüzde 8.45 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 272 adet işlem