***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yeni izahname standartına uyum sağlanmasına ilişkin duyuru metni kapsamında, aşağıda unvanlarına yer verilen kurucusu olduğumuz fon izahnamelerinin "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümlerinde yer alan "1.1." ve "1.2." numaralı maddeleri, "III. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü" başlıklı bölümlerinde yer alan "3.2." numaralı maddeleri, "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlıklı bölümlerinde yer alan "5.5."numaralı maddeleri ile "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümlerinde yer alan maddeleri değiştirilmiş ve öte yandan "1.3.", "1.4.", "1.5.", "1.6." ve "5.6." numaralı maddeler ise izahname metninden çıkarılmıştır. Güncel izahnameler kurucusu olduğumuz fonların KAP ( www.kap.org.tr ) sayfasında güncel halleriyle yayımlanmıştır. İşbu değişiklikler 03.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 1-MAD MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 2-MBL MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 3-MPP MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON 4-MJK MEKSA PORTFÖY KARDELEN SERBEST FONhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164961BIST